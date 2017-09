Les zones d’extension urbaine attendent toujours

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

Le chef-lieu de la commune de Boghni accuse un retard dans le domaine des nouvelles technologies de la communication. Ce qui s'exprime par le taux très faible d'accès à l'Internet dans les zones d'extension urbaine. Certes, un effort a été consenti, durant l'année en cours, avec la réalisation d'un nouveau poste MSAN à Ichiouache, mais sans qu'il soit suivi de travaux d'acheminement du réseau vers les cités dépourvues de la téléphonie fixe. Il s'agit, entre autre, des quartiers ouest de la ville, au demeurant très peuplés, après la concrétisation des projets de logements sociaux et promotionnels. Les nouveaux lieux de résidence ne sont pas encore raccordés. Cela dit ce nouveau projet devant être réalisé au profit des habitants des 166 logements LSP et le bloc logement promotionnel situé sur la route de Mechtras ne serait tarder pour sa mise en service. A en croire un membre du comité de la première cité concernée par ce projet, «tout est fin prêt pour procéder aux branchements, surtout après la mise en place du câble et des boîtes d'alimentation dans les blocs de logements». Et d'ajouter que «les services d'Algérie Télécom nous ont promis de passer à la dernière phase du projet consistant à l'installation d'un mini équipement prochainement». En attendant, les usagers continuent de bénéficier des avantages de la 4G et de la téléphonie mobile. Pour cette dernière technologie, il faut savoir que la qualité du service est très faible en l'absence d'investissement des opérateurs pour assurer une bonne couverture du réseau dans toute la zone urbaine. À signaler enfin que le réseau de la fibre optique qui traverse la commune de Boghni a été complètement rénové durant l'année 2013. Ce qui a contribué à améliorer la qualité de la connexion et à gagner en clientèle, mais sans grand plan d'extension du réseau.

Ramdane L.