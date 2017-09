L’école Aït Youcef fête la rentrée

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Hièr, dès 7h30 du matin, les enfants se sont amassés devant le portail de l’école primaire Aït Youcef de la ville de Fréha.

Des écoliers, aux mines joviales, qui retrouvent leurs anciens copains. Ils forment de petits groupes afin de raconter leurs vécus durant les vacances de l’été. Il est aisé, d’ailleurs, de comprendre par leurs mimiques ou leurs gesticulations, leurs sentiments des retrouvailles. Mais aussi de leurs sourires ou de leurs mines, tantôt crispées, ils expriment leurs aventures vécues durant les vacances. La majorité d’entre eux, pour ne pas dire tous, se sont fait accompagner par leurs parents. Un comportement ancré chez les parents depuis bien des lustres, faut-il le dire. Des parents qui sont là pour rassurer, mais aussi pour encourager leurs progénitures pour un bon démarrage à l’école. Tous vêtus de vêtements flambants neufs. Des petites filles en tabliers roses et des garçons en bleus. Des couleurs rajoutées à celles de leurs habits qui offrent un décor de jardin de fleurs. Ici, devant cette école, la plus ancienne de toute la région, tous sont prêts pour un nouvel élan de réussite. Cet établissement est connu pour ses résultats de fin d’année. Il est classé parmi les premiers en termes de résultats de la cinquième année. Hier, en ce premier jour de rentrée donc, c’étaient les élèves de la première année qui ont attiré le plus l’attention. Eux qui prennent le chemin de l’école pour la première fois de leur vie. Une grande émotion est visible sur les visages de ces petits ! Mais parmi eux, il y a des curieux qui ont hâte de découvrir ce monde si nouveau pour la plupart d’entre eux. Curieux aussi de savoir qui du maître ou de la maîtresse qui s’occupera d’eux, en classe, durant toute une année. D’autres hésitent et restent toujours auprès de leurs parents. Ces derniers peinent à les faire introduire à l’intérieur de l’école. 8 heures tapante, les élèves sont enfin «rangés» et on procède à la levée du drapeau national. Prenant la parole, le directeur de l’établissement scolaire souhaite la bienvenue à tout le monde et fait appel aux parents pour qu’ils veillent sur «la nécessité de rester toujours à l’écoute de leurs fils en les orientant afin de relever le défis», avant de donner le coup d’envoi de l’année scolaire 2017/2018, dont le thème du cours inaugural est consacré à la citoyenneté environnementale.

A. Iber