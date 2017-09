Les travaux relancés

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

C'est avec une grande joie que les habitants du hameau dit «Les Matmar», dans le village d'Azru N'Tamarth, ont accueilli les engins revenus sur les lieux pour achever le revêtement de leur piste. Un chantier donc qui sera repris après que la première tranche, sur une distance d'environ 400 mètres, eut été revêtue en tri-couches depuis déjà des mois. «Nous n'avions pas cru que le tronçon restant allait être revêtu en dépit des promesses données par les autorités locales», dira un habitant de ce hameau qui assistait au lancement des travaux. Selon une source très au fait du dossier de cette opération, cette distance de plus de huit cents mètres avait été programmée en deux tranches. «C'est un projet inscrit dans le cadre des PCD», précisera la même source. Par ailleurs, le responsable des travaux au près de l'entreprise nous confiera que l'opération sera achevée dans quelques jours. «Les travaux ne vont pas nous prendre beaucoup de temps. Comme vous voyez, nous avons mobilisé une bonne équipe. Et puis, pour le tri-couches, ce n'est pas vraiment difficile, d'autant plus que cette piste a une bonne assise», expliquera-t-il. Si, pour cette piste, «le problème sera réglé incessamment », ce n'est pas le cas de la route reliant le chemin communal vers Sanana d'un côté, et de l'autre côté vers la RN 25. Celui-ci est non seulement dégradé dans de nombreux endroits après le passage des canalisations du gaz, mais aussi par cette poussière qui envenime le quotidien de tous les habitants des hameaux sis sur son itinéraire. «Au lieu de lui trouver une solution définitive, l'entreprise réalisatrice de la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest n'a trouvé mieux que d'étaler une couche de tuf que le vent ou le passage des véhicules soulèvent pour atterrir dans nos lits, dans nos cuisines et même dans nos assiettes. Nous interpellons les responsables de l'APC à intervenir parce que l'entreprise a arrêté ses travaux sur cet axe depuis des mois», s'élèvera une voix du groupe de citoyens. Ce groupe s’est d’ailleurs réuni pour décider d'une opération à engager dans les prochains jours. Et comme première action à ce niveau, les citoyens ont placé des blocs de pierres sur une partie de la chaussée pour dissuader les automobilistes à rouler trop vite.

Amar Ouramdane