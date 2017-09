Deux incendies en 48 heures

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Pendant qu’on appréhendait une reprise des feux au niveau de Vougazath, sur les décombres de ces dizaines d’hectares de forêts ravagées par les flammes, lundi. C’est un autre incendie qui s’est déclaré, cette fois-ci, à proximité des villages Ait Ali Belkacem et Ichawadiyen, à l’ouest de la commune de Souk El-Tenine, non loin du village Cheurfa, relevant de la commune de Mâatkas. En effet, comme le précédent incendie de lundi, le départ du feu s’est produit exactement à la même heure. C’est donc à 16 heures que le foyer a été signalé. Les plans Orsec des communes de Mâatkas et Souk El-Ténine ont été réenclenchés illico presto. L’intervention des éléments de la Protection civile, des unités des localités avoisinantes ainsi que les camions citernes des communes et de l’Algérienne des Eaux, a permis de circonscrire le feu avant même d’atteindre les quelques habitations avoisinantes dont les occupants avaient déjà fui. Les jeunes des villages précités ont été les premiers à combattre les flammes et leur rôle a été capital dans la maîtrise de cet incendie qui aurait pu être plus dramatique. Les températures n’étaient pas pourtant caniculaires, l’origine de cet incendie reste inconnue. La piste criminelle n’est, d’ailleurs, pas écartée, à en croire des sources sécuritaires. Il faut souligner que la daïra de Mâatkas ne dispose toujours pas d’une unité d’intervention de la Protection civile. Cela serait dû, selon des sources municipales, à l’absence d’assiette foncière susceptible de contenir un cantonnement.

C. A.