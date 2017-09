26 millions de DA pour le chemin de Boumahni

Par DDK | Il ya 49 minutes | 57 lecture(s)

Un projet d'une importance particulière dans le domaine des travaux publics a été accordé à la commune de Aïn Zaouïa dans le cadre du FCCL. Il s'agit du revêtement en béton bitumineux, sur 6 kilomètre du chemin intercommunal reliant la localité de Boumahni et le chef-lieu de la commune de Boghni. Un double impact sera atteint à la fin des travaux. Il est question de la plus grande section du tronçon routier qui longe le village Ait Amar Mouh, dont les habitants souffriraient de l'isolement en raison de son état de dégradation avancée. Selon une source proche de l'APC, toujours dans le cadre de l’opération, pour laquelle une enveloppe de 26 millions de dinars a été accordée par la direction des travaux publics de la wilaya de Tizi-Ouzou, de «prendre en charge les routes desservant les deux versants du village, très affectées après les travaux d'assainissement et de gaz, et ce conformément à la fiche technique établie à cet effet». L'autre impact recherché par les autorités locales en priorisant ce chemin, constituant depuis des années une liaison intercommunale, est le rapprochement des villages de Boumahni du grand centre urbain de Boghni. Des liens entre la communauté des villageois et la commune voisine sont bien réel tant sur les plans commercial que sociologique, d'où l'importance du projet annoncé. À signaler que le chemin en question a fait l'objet durant l'année 2011 d'une opération d'élargissement et d'aménagement accordée au titre des projets sectoriels. De ce fait, après la rectification de la plate forme dégradée à plusieurs endroits, il sera question de la pose du bitume. Enfin, il est à noter qu'un autre chemin intercommunal sera complètement rénové grâce au fonds communs des collectivités locales. Il concerne la route appelé Azaghar constituant la principale voie de communication entre les communes de Boghni et de Assi Youcef qui est, au demeurant, en très mauvais état.

Ramdane. L.