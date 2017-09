Les parents d’élèves en colère

Par DDK | Il ya 48 minutes | 53 lecture(s)

Les parents d’élèves de l’école primaire Frères Louni, du village Aït Attela, ont saisi l’opportunité de la rentrée des classes pour attirer l’attention des responsables locaux, ainsi que ceux de la direction de l’éducation de Tizi-Ouzou, sur la dégradation de cet établissement scolaire.

Une action qui n’a toute fois pas perturbée le cours normal de la reprise de la nouvelle année scolaire. «Tout d’abord, je tiens à souligner que notre action programmée pour la première journée de la rentrée scolaire, n’était nullement pour fermer l’établissement, ni d’empêcher nos enfants à rejoindre les bancs alors que les responsables l’avaient compris de cette manière», nous déclare l’un des membres du comité des parents d’élèves. Ce dernier précise que «cette action a été prévue et bien expliquée dans notre déclaration rendue publique, quelques jours auparavant.» Néanmoins, notre interlocuteur a tenu à ajouter «à la suite de cette action menée par les parents d’élèves de ladite école, un représentant de l’exécutif communal, M. Meziani, et un autre de la direction de la direction, M. Bitam en l’occurrence, s’étaient déplacés sur les lieux. Ils avaient tenu une réunion avec les parents d’élèves, mais apparemment, la solution est loin d’être apportée». «Nous avions bel et bien rappelé aux deux responsables les promesses qui nous ont été faites depuis longtemps quant aux différents travaux à effectuer dans cette école, hélas, ça demeure, à ce jour, du noir sur blanc car aucune suite n’a été faite depuis plus de cinq mois, c'est-à-dire à la date de la dernière réunion avec le P/APC de la localité». Des décisions et engagements avaient été pourtant consignée dans le procès verbal de réunion en date du 2 avril 2017, ainsi que le PV de constatations du service d’hygiène», conclut notre interlocuteur non sans dépit.

Essaid Mouas