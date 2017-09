La nouvelle école de Taka n’a pas ouvert ses portes

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Si au lendemain de l’incendie qui avait ravagé l’école primaire «Fodil Mohamed» de Taka, dans la commune de M’Kira, en février dernier, des promesses ont été données aux parents d’élèves, que le nouvel établissement, allait remplacer l’ancien mais rien n’est fut au fait. La promesse d’ouvrir ce bloc scolaire en septembre, n’a pas été au rendez-vous mercredi dernier, premier jour de la rentrée scolaire. Ainsi, ces écoliers étaient contraints de reprendre l’année scolaire dans les mêmes conditions, à savoir la double vacation et le travail dans un climat qui ne répond pas aux normes en raison des décisions provisoires prises au lendemain de la catastrophe. «Il reste encore la pose du carrelage et de l’électricité. Le chef de la daïra de Tizi Gheniff a promis que tout va rentrer dans l’ordre d’ici une quinzaine de jours», nous confiera un parent d’élève. Il est à rappeler qu’au mois d’août, une forte délégation était arrivée sur les lieux en présence des représentants de la direction de l’éducation, le chef de daïra et de tous les services concernés. Des injonctions ont été alors faites à l’entrepreneur afin de livrer au moins le rez-de-chaussée dès ce début de l’année. Mais, il semblerait que, rien n’a été fait pour livrer ce bloc scolaire de six classes tant attendu aussi bien par les élèves que par les enseignants depuis des années. Ceci, quand on sait que cette école, réalisée au début des années 90 en préfabriqué, est largement dépassée par le temps ! Sa durée de vie maximale ne devrait pas, en théorie, dépasser les dix ans. Par ailleurs, un autre problème vient d’être posé au niveau du CEM Frères Boufateh du chef-lieu communal (Tighilt Bougueni), où les élèves se restauraient à la cantine scolaire de cet établissement qui n’est que celle de l’école primaire. On croit savoir qu’à partir d’aujourd’hui, dimanche, ces collégiens devraient être transportés par bus jusqu’au CEM Base 5 pour prendre leur repas. C’est-à-dire, la dite cantine ne servira que les élèves de l’école primaire sise juste à proximité. Pour le moment, rien n’est encore sûr, mais cette option aurait été déjà préconisée.

Amar Ouramdane