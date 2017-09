El Aïnser N'Tala Yala prise d'assaut

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

En cette fin d'été, même si nombreuses sont les sources naturelles d'eau qui ont vu leur débit se réduire, ce n'est pas le cas de celle qu'on appelle " El Ainser N'Tala Yala" sise entre les " Bellili" et " Ioufithan". Celle-ci maintient toujours son débit si bien qu'elle est prise d'assaut quotidiennement par des centaines de personnes venant de tous les villages environnants et même de toute la daïra. « Je tiens à vous précisez que nous recevons de l’eau potable que très rarement. Aussi, nous subissons des pannes récurrentes, sans parler de l’état lamentable des conduites d’eau. La présence de ces personnes témoigne de la pureté de cette source, on dit d’elle qu’elle est propre et douce. Par ailleurs, l’eau pompée à partir des barrages, notamment de Koudiat Acerdoune (Bouira) à un arrière goût qui nous est insupportable, ceux qui ne peuvent pas se rendre à la fontaine, se rabattent sur de l’eau minérale ; cela ne veut pas dire qu’elle est impropre à la consommation, ils n’aiment simplement pas sa saveur », relate un vieil habitué des lieux. D'ailleurs, cet endroit ombrageux et frais ne désemplit pas toute la journée. De l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, des files interminables s'y forment devant les robinets. Si ce point d'eau est à la rescousse de la population, il n'en demeure pas que certains désagréments sont décriés par ces personnes qui s'y rencontrent. " Il faudrait creuser une tranchée sur ce passage afin d’empêcher les voitures d’arriver jusqu'à la source. Certains se permettent même d'y laver leurs véhicules laissant l'endroit crasseux à cause des huiles de la vidange. C'est un lieu propre, il faut le laisser tel qu'il est", souligne un puiseur. Effectivement, ce phénomène prend de l'ampleur devant toutes les fontaines aménagées où l'on voit des canettes et autres détritus joncher le sol. " Cet endroit est paradisiaque, il ne faudrait pas le salir par nos comportements comme c'est le cas aux abords de nos routes", estime une autre personne. En tout cas, devant la pénurie d'eau qui touche toute la région, il est temps de préserver tous ces points d'eau naturels qui sont la source de vie pour ces populations rurales où l'eau de robinet n'intéresse pas grand monde.

A. O.