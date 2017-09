Projets d’équipements publics en souffrance

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Deux projets demeurent toujours en souffrance dans la commune de Boghni, et ce en dépit des opérations de réévaluation financière à mettre à l'actif de l'APC. Il s'agit de la réalisation d'une bibliothèque communale et d'un bloc administratif, dont le lancement des travaux est à un plus de 6 ans maintenant. Située en plein centre ville, le projet en question a été implanté en lieu et place d'un jardin public, non sans susciter la contestation des citadins qui voulaient garder leur espace vert, la bibliothèque en cours de réalisation connaît, selon M. Belkacem Amroun, vice président à l'APC, «un taux d'avancement de 90%». M. Amroun a tenu à préciser que «si le projet arrive au stade de la concrétisation, c'est grâce à notre décision de sacrifier plus d'un milliard de centimes qui s'ajouteront à l'enveloppe initiale et à deux réévaluations sur budget Communal». En l'état actuel, au vu de la cadence des travaux constatée sur les lieux, l'équipement en question ne tardera pas à être réceptionné tant il s'agit des dernières retouches. Pour rappel, à la signature du procès verbal de réception du projet, l'APC procédera au transfert de gestion de la bibliothèque à la direction de la culture, mais par voie de délibération approuvée par la tutelle de la commune. Cette procédure permettra à coup sur, de bénéficier de l'équipement complet pour la mettre en service. Pour le bloc administratif jouxtant le siège de la mairie, une partie du bâtiment, à savoir le rez-de-chaussée, il est fonctionnel. Il abrite d’ailleurs une partie du service de la réglementation. Mais, pour les étages supérieurs, les travaux n'ont pas encore pris fin. Pour se faire, la municipalité a, une fois encore, injecté de l'argent profitant du vote du prélèvement sans atteindre l'objectif de clôturer l'opération. Ces retards, faut t-il le signaler, sont la conséquence de financement de projets sans vraie estimation des coûts de la part des services de l'Etat comme c'est le cas des bibliothèques et crèches inscrites dans le cadre du fonds commun des collectivités locales, avec des montants alloués sans connaissance de la réalité du terrain. Un autre équipement, cette fois ci, ne relevant pas du suivi de l’APC, qui n'a pas connu une grande avancée, est à signaler. Cela concerne la réalisation d'une inspection du commerce très attendue au vu de la vocation commerciale du chef lieu de la commune de Boghni.

Ramdane L