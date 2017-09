Les 30 logements sociaux toujours pas distribués

Par DDK | Il ya 30 minutes | 14 lecture(s)

à El Hachimia, commune située à 25 km au sud de la wilaya, ils sont trente bénéficiaires de logements sociaux à attendre toujours la remise des clefs de leurs appartements. Selon ces bénéficiaires, cela fait plus d’une année et demie que la liste des attributaires a été affichée. Une liste ayant été affichée en janvier 2016. Pis encore, ils affirment que les bénéficiaires ont été destinataires de décisions d’affectations en février dernier. Sauf que depuis l’affichage de la liste et l’attribution des affectations, les familles concernées par le relogement disent n’avoir eu aucune nouvelle ou une quelconque explication de la part des services de la municipalité quant à l’évolution de la situation. Pourtant, ils disent avoir frappé à toutes les portes et sont allés voir les services de la municipalité et ceux de l’OPGI de Bouira dans l’espoir de trouver des réponses. Mais en vain. «Nous nous sommes déplacés au siège de l’OPGI de Bouira pour s’enquérir de la situation, mais on nous a dit de patienter», confie un des bénéficiaires. Et d’ajouter que «l’attente a trop duré et les bénéficiaires commencent à perdre patience». Notre interlocuteur a tenu à préciser que 250 autres bénéficiaires de logements sociaux, dont les noms ont été affichés comme eux début 2016, occupent déjà leurs appartements. «Il y a eux deux opérations de distribution de logements sociaux dans la commune depuis le début de l’année en cours mais nous, nous n’avions pas été inclus», explique notre vis-à-vis. Selon une source locale, le projet des 30 logements sociaux a accusé du retard et il piétine toujours. Actuellement, les gros œuvres sont achevés mais les travaux des VRD (voies et réseaux divers) ne sont pas finalisés. Toujours selon notre source, les travaux du projet ont subi un arrêt de plusieurs mois avant que l’entreprise ne décide de reprendre le chantier tout récemment. Mais à peine les travaux repris que l’entreprise quittera le chantier. Actuellement, le projet est carrément à l’arrêt et rien n’indique qu’il va reprendre de sitôt. Il est utile de signaler que sur un quota de 280 logements sociaux attribués à la commune d’El Hachimia, dont la liste des bénéficiaires a été affichée début 2016, 150 unités ont été distribués en février 2017. Un autre quota de 100 logements a été distribué en mai dernier. Au total, 250 unités ont distribué en 2017. Actuellement, il reste un quota de 30 logements sociaux à distribuer. Devant cette attente qui n’a que trop duré, les bénéficiaires interpellent les pouvoirs publics pour sommer l’entreprise de parachever les travaux et livrer le projet dans les meilleurs délais pour qu’ils puissent reloger leurs familles. Des familles qui disent vivre un véritable calvaire en raison des problèmes du logement.

D. M.