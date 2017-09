Les moyens de la commune «insuffisants !»

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Dans la commune de Boghni, la gestion de la collecte des ordures ménagères est devenue un vrai casse tête pour les autorités locales. Le volume important des déchets de toute nature qui doit enlever chaque jour, n'a malheureusement pas d'équivalent en moyens matériels et humains. De ce fait, la mission qui incombe aux agents de nettoiement, celle d'assurer la collecte sur un périmètre urbain en plein extension, est devenu très difficile. En effet, il n’y aurait que trois camions bennes tasseuses, et le nombre de foyers en nette croissance ne permettraient pas un bon maintien de la propreté des quartiers et cités. Même les agents communaux affectés pour accomplir le travail manquent à l'appel surtout en périodes des congés. Ces justificatifs émanant, à chaque fois, des autorités locales n'enlèvent en rien la responsabilité de l'équipe municipale et les services de la voirie qui devraient mettre en place un dispositif supplémentaire pour assurer un service public permanent. Des expériences récentes ont donné leurs fruits dans d'autres communes, qui ont eu recours à la sous-traitance, notamment avec les jeunes bénéficiaires d'aide à l'emploi, dont les acquéreurs de camions de collecte d'ordures. Si rien n'est fait, l'insalubrité gagnerait davantage de terrain au chef-lieu, comme c'est le cas du côté de Tirmitine et Ichiouache, des zones à fortes concentration d'habitants. Le décor qui y est offert quotidiennement avec ces monticules d'ordures jonchant les rues, n'inspire pas à un bel avenir pour la collectivité. En dépit de la mise en service d'un CET, disposé à recevoir les déchets ménagers, on constate un phénomène de prolifération des décharges sauvages au sein des collectivités.

Ramdane L.