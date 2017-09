Les dernières figues fraîches à 200 dinars

Par DDK | Il ya 35 minutes | 83 lecture(s)

C’est la fin de la saison des figues ! Les toutes dernières ont été abîmées par les dernières pluies. Mais cela n’a pas empêché quelques personnes de s’aventurer dans les figueraies situées en dehors des villages, pour dénicher les quelques-unes restantes. D’ailleurs, à l'entrée du marché des fruits et légumes, on ne peut voir que deux ou trois cagettes à moitié pleines. «Ce sont les dernières. Il m’a fallu plus de deux heures de ‘’chasse’’ pour récolter ces quelques kilos», répond le marchant. Ces belles figues toutes fraîches succulentes et mielleuses sont affichées à 200 dinars le kilo. «Quand vous voyez les prix des légumes et des autres fruits, le coût de la figue n’est pas cher», notre un client de passage qui s'intercédait entre un vendeur et un potentiel client. Cette saison, la récolte n'a pas été bonne à cause des grandes chaleurs qui ont sévi. «Pour cette année, non seulement, nous n'avons pas eu une récolte satisfaisante, mais, nous n’avons pas aussi vendu de figues sèches. La chaleur a abîmé le fruit avant qu'il ne mûrisse. C'est une saison ratée», se désole le propriétaire d'une importante figueraie à Hennia. Par ailleurs, il est à noter que les incendies qui ont touché la région, notamment Aït Yahia Moussa, ont décimé, pratiquement, une bonne partie des figueraies, à telle enseigne ce fruit a fortement manqué sur les étals durant toute la saison. Certains préfèrent exposer leurs dernières figues sur la RN25, en allant vers Bouira. Cependant, à ce niveau, le prix est encore fort. Elles sont, en effet, cédées jusqu’à 300 dinars le kilo. En tout cas, de l’avis des citoyens, il est temps de renforcer l’agriculture de montagne quand on sait que la plupart des figuiers sont vieux et ne produisent plus les quantités qu’il faut. «C'est le moment de régénérer de toutes ces figueraies, une autre ressource sur laquelle se basent les villageois, tout comme les oliviers», lance une personne âgée.

Amar Ouramdane