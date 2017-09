Bitumage du chemin Hellil -Tifaou

Par DDK | Il ya 35 minutes | 80 lecture(s)

Dimanche dernier, les habitants des villages Hellil et Tifaou ont poussé un grand soupir de soulagement en voyant arriver les engins de l’entrepreneur ayant en charge la réfection et le bitumage du chemin allant du CW à leurs villages ; sur une distance de six kilomètres environ. Aussi, dès le lendemain, les travaux ont démarré sous les regards réjouis de ces citoyens qui avaient mené de nombreuses actions de protestation, en ne citant que celle qui avait débuté le 19 mars passé qui avait duré une semaine, durant laquelle l’important axe routier à savoir la RN25 fut fermé à la circulation comme ce fut également le cas pour le siège de l’APC. « Comme votre journal avait rapporté en temps opportun toutes nos actions passées, il n’en demeure pas moins que tous les rendez-vous promis pour le début des travaux, au cours des différentes réunions avec les responsables concernés n’avaient pas été tenus et il nous avait fallu reprendre nos protestations dont la dernière en date remonte au 5 septembre dernier où Monsieur le chef de la daïra de Drâa-El-Mizan, nous avait promis d’être, au jour convenu, c’est-à-dire le dimanche passé, avec nous sur le CW152 jusqu’à l’arrivée de tous les engins de travaux publiques nécessaires pourle lancement des travaux », nous déclare l’un des membres du comité desdits villages. Ainsi, le bitumage de ce chemin marque la fin du grand calvaire qu’avait enduré durant plusieurs années les habitants de ces deux villages situés aux confins de la wilaya de Tizi-Ouzou et à l’orée du massif de Sidi Ali Bounab (Boumerdès). Néanmoins, comme ont tenu à le rappeler nos interlocuteurs, il reste les deux autres problèmes à régler concernant le réseau d’assainissement et l’extension du réseau électrique.

Essaid Mouas