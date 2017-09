L’ADE à nouveau fermée

Par DDK | Il ya 22 minutes | 67 lecture(s)

L’agence d’Aïn El-Hammam de l’Algérienne des eaux (ADE) a été fermée, encore une fois, par les villageois qui protestent contre le manque d’eau dans leurs foyers. Jeudi dernier, ce sont les habitants du village de Tasga Melloul, à trois kilomètres à l’ouest du chef-lieu d’Ain El Hammam, qui ont barricadé l’entrée de l’agence. Une cinquantaine de personnes se sont massées sur le chemin menant à l’entrée de la structure publique, pour que nul ne puisse y accéder. Les employés restés à l’écart, ainsi que certains clients, attendaient une issue favorable à la situation qui allait se dessiner vers midi. En effet, suite à une réunion ayant regroupé des responsables de l’ADE, de l’Hydraulique, de l’APC et les délégués du village concerné, le sit-in fut levé, vers midi. Selon un villageois, «les responsables ont promis de dépêcher une commission qui effectuera une sortie sur le terrain, le lendemain même, (hier vendredi ndlr), pour décider d’éventuelles améliorations qui contenteraient les habitants». Une issue qui semble calmer les esprits. Notons que ce n’est pas la première fois que les locaux du service des eaux ont été fermés par la population qui se plaint du manque d’eau dans les robinets. Selon le système de distribution instauré par l’ADE, depuis plusieurs années, le précieux liquide tant demandé doit couler dans les robinets à une fréquence d’un jour sur deux. Or, parfois des coupures intempestives suite aux réparations de fuites, peuvent survenir perturbant ainsi la distribution pour des durées ne dépassant pas une journée. Cette fois, le village de Tasga Melloul, sans raison apparente, se retrouve privé d’eau pendant 21 jours, affirment ses habitants. Joint par nos soins, le responsable de l’agence de l’ADE d’Ain El Hammam nous informe que «Nous nous sommes déplacés de nuit, au village concerné, il y a une quarantaine de jours, pour des constations d’usage et nous imprégner des problèmes rencontrés par la population de ce village. Nous nous étions convenus de nous rencontrer le lendemain au sein de notre agence. Voyant que personne ne s’était présenté au rendez-vous, nous avions conclu que le problème était réglé. Concernant le manque d’eau durant la période de ces vingt derniers jours, aucune réclamation dans ce sens, n’a été consignée sur notre registre clientèle ».

A.O.T.