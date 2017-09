Sit-in des parents d’élèves devant le siège de la daïra

Par DDK | Il ya 22 minutes | 68 lecture(s)

Suite à l’affichage des listes des bénéficiaires de la prime scolaire, des parents d’élèves dont les noms de leurs enfants ne figuraient pas sur les listes affichées ont observé un sit-in devant le portail de la daïra d’Iferhounène. C’est durant les journées du 10 et 11 du mois en cours que ce mouvement de protestation a été observé par les parents qui se sont sentis lésé, pour exiger la prime en question à l’instar des autres daïra de la wilaya. « À Ain El Hammam tous les élèves demandeurs ont bénéficié de cette aide sans exception », a déclaré un des membres faisant partie de la délégation des parents d’élèves reçus par le chef de daïra d’Iferhounène. Approché par nos soins, le chef de daïra nous a notifié qu’il ne fait qu’appliquer la circulaire ministérielle mixte du 1/7/2010 qui stipule les critères d’éligibilités où sont précisées les modalités d’octroi de la prime spéciale de solidarité scolaire destinée uniquement pour les élèves scolarisés démunis, à savoir « les orphelins, les victimes du terrorisme, les handicapés, les parents sans revenu et ceux dont les ascendants touchent un salaire inférieur à 8 000 DA », a précisé le chef de daïra. Ce dernier, nous informera que les listes des bénéficiaires ont été conçues en présence des P/APC des trois communes de la daïra Iferhounène, ililtène et imsouhal. Se sont également associés à la confection des listes, les responsables des bureaux communaux de l’action sociale et la commission a été élargie aux directeurs des établissements scolaires des trois cycles. Cependant, les parents « qui devaient assister à la réunion n’étaient pas présents, faute de représentants légaux (association de parents d’élèves) », toujours selon notre interlocuteur. Le chef de daïra ne ferme pas la porte devant les parents, d’ailleurs, il « invite ces derniers à déposer leurs recours auprès du service social de la daïra accompagnés de pièces justificatives, comme il est indiqué dans la circulaire », notifiera-t-il à l’adresse de ceux qui se sentent lésés. Concernant les manuels scolaires, le manuel de tamazight de la 4e AP nouvelle version, n’est toujours pas livré. Renseignements pris, il parait que ce manuel serait en cours de tirage et sera livré dans les prochains jours...ou semaines. Toujours en rapport avec le livre de tamazight, le nouveau manuel de 1er AM qui devait être livré à la rentrée scolaire 2016/2017 ne l’est toujours pas. Ainsi, c’est toujours l’ancien manuel qui est utilisé par les apprenants.

M. A. B.