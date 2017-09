Tighilt Oumezzir honore ses lauréats

Par DDK | Il ya 23 minutes | 71 lecture(s)

Le comité de village de Tighilt Oumezzir, dans le douar d’Aït Abdelmoumène, à Tizi N’Tléta, a organisé, la semaine dernière, une cérémonie en l’honneur des lauréats des différents examens de fin d’année au CEM Tizgui. 10 lauréats de 5e année primaire ont reçu des enveloppes de 2 000 DA chacun. Les 14 lauréats au BEM ont perçu, eux, 2500 DA chacun, alors que les bacheliers ont eu droit à 3 000 DA chacun. Après la distribution des prix, une collation a été offerte aux élèves, leur parents et à l’ensemble des présents. «Cette cérémonie est devenue une coutume dans notre village. Cette fois-ci, nous avons décidé de remettre de l’argent au lieu de trousseaux ou de livres aux lauréats. Les parents sont là et savent ce qui manque à leurs enfants», indique le trésorier du comité. À signaler que les parents présents et l’encadrement du collège se sont entendus pour la création d’une association des parents des élèves, laquelle se chargera d’accompagner l’école et de suivre la scolarité des enfants du village.

Hocine T.