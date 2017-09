Journées portes-ouvertes au CFPA

Par DDK | Il ya 22 minutes | 88 lecture(s)

Le Centre de formation et d’apprentissage Saïd Mizaguer de Tadmaït, a organisé les 12 et 13 septembre, des journées d’information sous forme de portes-ouvertes.

Cette manifestation qui a eu lieu à l’annexe du CFPA, au chef-lieu communal, vise, selon les organisateurs, à inciter les jeunes à s'inscrire pour suivre une formation. L’administration de cet organisme a mobilisé tout son personnel pour la réussite de cette manifestation. En effet, les animateurs fournissent toutes les informations et donnent toutes les explications concernant les formations proposées, tout en distribuant des dépliants aux visiteurs. Selon les organisateurs de cet événement, l’objectif de ces portes ouvertes est de vulgariser l’information quant aux spécialités existantes dans ce centre et de toucher directement les jeunes de la région, ainsi que leurs parents, afin de les orienter et de les sensibiliser sur l’importance de la formation professionnelle. Concernant les formations qualifiantes dispensées au niveau de l’annexe, on peut citer entre autres : agent de saisie et de dédouanement, pâtisserie orientale et réalisation de plat traditionnelle. Au niveau du centre : électricité bâtiment, installateur sanitaire et peinture lettre et décoration. 40 apprenants se sont déjà inscrits au programme apprentissage présentiel. Tandis que 50 autres, ils ont opté pour la formation par apprentissage. Ces derniers se présentent au centre une fois par semaine, le reste, ils effectueront des apprentissages dans l’entreprise d’accueil. Selon le directeur de l’établissement, M. Lyes Akhemoum : «L’objectif de ces portes ouvertes est de vulgariser l’information quant aux spécialités existantes dans notre centre et de toucher directement les jeunes de la région. De ce fait, j’invite les autorités locales et tous les partenaires sociaux de la localité afin de faire une large vulgarisation sur la formation professionnelle. Aussi, je rends hommage à tous les enseignants ainsi que tous ceux qui se sont mobilisés durant ces deux journées de portes ouvertes ». Pour rappel ce centre de formation avait commencé de former les orphelins de la guerre de libération juste après l’indépendance. Il est devenu une école technique en 1968 et ce jusqu’au 1982. Ce n’est qu’en 1984 qu’il est transformé officiellement en CFPA de Tadmaït.

Rachid A.