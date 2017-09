Le réseau d’AEP rénové

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Au titre des projets communaux de développement, la commune de Boghni a bénéficié de trois projets. Il s'agit de la rénovation complète du réseau d'alimentation en eau potable à proximité et dans les alentours des cités 250 et 200 logements. Cette opération, dont les travaux ont été achevés, constituait une urgence pour l'exécutif communal. Selon Belkacem Amroune, vice président à l'APC : «l'ancienne conduite en acier est devenue vétuste et difficile à contrôler avec les nombreuses fuites qu'elle engendre». La fin des travaux n’a pas été sans conséquences sur la dégradation de la chaussée en bitume, seule voie d'évitement pour rejoindre la route de Tizi-Ouzou. Quant aux deux autres projets, ils ont été orientés pour combler le déficit de la commune en matière de revêtement dans les villages situés dans les zones montagneuses. Les deux opérations qui concernent l'aménagement de deux axes routiers à Ait Kouffi et Ait Mendes n'auraient pas connu un début de travaux. Au terme d'impact, les projets retenus vont permettre le désenclavement du village Ighil N’bil et de réhabiliter le chemin menant vers le village Iaveglitene. Mais le plus important reste à venir pour améliorer l'état des chemins communaux, notamment la route vers Ait Ali, un village haut perché à plus de mille mètres d'altitude, dont l'état a avantagé l'isolement de ses habitants, condamnés à l'exode rural.

Ramdane L.