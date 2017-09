On rafistole comme on peut la RN25

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Si cet axe routier, ô combien important, a bénéficié de restaurations successives ces dernières années, son état se dégrade quand même de jour en jour.

En effet, certains tronçons sont devenus presque impraticables et obligent les usagers à ‘’zigzaguer’’ afin d'éviter les bosses et les cratères. «De Tamda Ali jusqu'à la Base de vie turque, il n'est plus possible de rouler à plus de quarante kilomètres à l'heure. Vraiment, nous souffrons au quotidien, sans vous parler des risques encourus», nous apprend un transporteur de voyageurs assurant la ligne Tafoughalt - Draâ El-Mizan. Et d'ajouter: «il ne faut pas aussi oublier les risques. Pour éviter un cratère ou une bosse de bitume, certains automobilistes roulent sur leur gauche ou carrément au milieu de la chaussée parce que du côté droit le bitume est sérieusement touché». C'est de ce côté que les véhicules de gros tonnage chargés de toute sorte de marchandise ou de matériaux de construction y passent. Cela est visible même au centre-ville allant de l'hôpital Krim Belkacem jusqu'à la pompe à essence de la ville. La chaussée est entièrement cabossée. Devant ces dégradations avancées, les transporteurs et les automobilistes, notamment, ne cessent d'interpeller les responsables à trouver la solution en attendant, peut être, que la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest soit concrétisée. «Combien d'années faudra-t-on encore attendre? A ce rythme, ce n'est pas pour demain le bout du tunnel», ajoute un autre transporteur assurant la liaison Ait Yahia Moussa- Draâ El-Mizan. Il est à noter que les travaux d'élargissement de cette route au niveau du col de Tizi Larbaâ sur les hauteurs de la ville sont eux aussi à l'arrêt depuis belle lurette. Cela cause d'énormes problèmes à ce niveau. Même les engins peinent à avancer à cet endroit sur une distance de plus de cinq cents mètres linéaires. En définitive, la solution à ce problème ne sera autre que la livraison de cette pénétrante, l'espoir de tous les citoyens du sud de la wilaya et de la wilaya entière.

Amar Ouramdane