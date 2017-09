L'école primaire Chahid Slimane Maâlemi toujours fermée

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

C'est pour la troisième année consécutive que l'école primaire " Chahid Slimane Maâlemi" d'Azru N'Tamarth reste encore fermée. Il est à rappeler que les responsables du secteur avaient pris cette décision pour manque d'effectif. " Nous avions cru que ce serait seulement pour une année, en attendant de faire le recensement de tous les élèves scolarisés à Draâ El-Mizan. En ce début d'année scolaire, nous voyons que rien n'a été décidé à ce sujet", dira un parent d'élève qui accompagnait son fils jusqu'à l'école primaire " Frères Harchaoui", à environ sept kilomètres du village. Les parents d'élèves souhaitent que les responsables revoient leur position au sujet de cet établissement. " Si tous les élèves inscrits dans les écoles de la ville revenaient, il y aurait au moins une cinquantaine. Ce sera suffisant pour rouvrir cet établissement qui dispose même d'une cantine scolaire. Il faut que tous les parents se mettent d'accord et exiger la réouverture de l'école", estime un autre parent. Effectivement, sur le chemin qui mène à la ville, des élèves issus d'Azru N'Tamarth et des hameaux environnants continuent à faire des kilomètres à pied pour arriver jusqu'à leurs écoles respectives. Au passage, il faut signaler que cet établissement a été désaffecté en ce début d'année après avoir accueilli, de février dernier jusqu'à juin, les enfants du centre psychopédagogique pour inadaptés mentaux car leur centre, sis au siège du croissant rouge algérien, a rouvert ses portes après avoir subi certaines réfections. En définitive, il est temps de prendre des mesures nécessaires et rouvrir l'école " Chahid Slimane Maâlemi" avant que celle-ci ne subisse des dégradations. Cette école jouit d’une place de choix en pleine nature. Ce serait l'endroit le plus paisible de la région.

Amar Ouramdane