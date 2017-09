Formation au profit de 1 150 secouristes

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

L’unité de la Protection civile de Tizi-Gheniff, à l’instar des autres unités de la wilaya de Tizi-Ouzou, a lancé une formation de secourisme à partir du 11 septembre dernier. En effet, ce premier stage entre dans le cadre du plan de formation de secourisme de masse, initié par la direction de la Protection civile de Tizi-Ouzou au profit du public de Tizi-Gheniff depuis le mois de juillet dernier. Il est question de la formation en premiers soins au profit de 1 150 secouristes, dont le public ciblé concerne plus particulièrement les adhérents des différentes associations, les lycéens, les étudiants mais aussi les cadres et les fonctionnaires. Au demeurant, cette formation, d’une durée de vingt-et-un (21) jours, sera assurée par des cadres de la Protection civile et se déroulera au niveau du foyer de jeunes du chef-lieu. A la fin de ce stage, les participants se verront discerner une attestation en secourisme. «Notre pays est très en retard dans le domaine de secourisme malgré que, bien auparavant, le Croissant rouge algérien s’était attelé à cette formation de secouristes, mais ce n’est pas chose facile», nous confie Aami Amar, un ancien secouriste ayant participé à de nombreux stages à l’étranger, notamment avec le corps mondial de secours (CMS) que les autorités algériennes, dans les années 70, n’avaient pas accepté que cette ONG active ou ait un bureau en Algérie, alors qu’elle aurait apporté un plus dans le domaine du secourisme et du sauvetage lors des grandes catastrophes.

Essaid Mouas