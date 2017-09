Quand le panneau routier finit par terre

Par DDK | Il ya 1 heure | 165 lecture(s)

Depuis déjà plusieurs semaines, le grand panneau routier placé à la limite des territoires de la wilaya de Tizi-Ouzou et de Boumerdès, au niveau de l’oued D’Hous, relevant de la commune de M’Kira, est à terre après avoir été percuté violemment par un très gros engin sans que la subdivision des travaux publics de Tizi-Gheniff ou de Draâ-El-Mizan ne songe à le remplacer. « Maintenant, après avoir quitté le territoire de la wilaya de Boumerdès, les usagers de la RN68 ne peuvent plus se retrouver d’autant plus que peu avant, il y avait une plaque routière qui leur indiquait qu’il quittait la wilaya de Boumerdès tout en les remerciant de leur visite et en leur souhaitant bonne route mais, normalement, ils devaient juste après découvrir une autre plaque routière analogue leur souhaitant la bienvenue sur le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, celle-ci n’existe plus malheureusement », nous déclarent plusieurs riverains, tout en ajoutant que cette plaque avait été placée à cet endroit par la direction des travaux publics de la wilaya de Boumerdès à l’achèvement des travaux de modernisation et d’aménagement du tronçon routier de la RN68, situé sur son territoire. Alors que ces mêmes travaux qui concernent également la wilaya de Tizi-Ouzou allant de Oued D’Hous (M’Kira) jusqu’à l’entrée de la ville de Draâ-El-Mizan n’avaient pas encore été entamés. Par ailleurs, nos interlocuteurs de Tamdikt n’ont pas hésité à nous confier qu’ils n’avaient pas du tout apprécié que ce grand panneau de signalisation soit placé par la DTP de Boumerdès. «À l’époque, puisque cela date déjà d’au moins six ou sept ans, nous avions fait remarquer que ce panneau ne comprenait pas une inscription en Tamazight, ce qui n’allait pas du tout avec nos revendications donc, nous espérons que le nouveau panneau qui sera remplacé par la DTP de Tizi-Ouzou, portera la transcription de souhait de bienvenue en tamazight», terminent nos interlocuteurs.

Essaid Mouas