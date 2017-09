Des avis d’appel d’offre lancés !

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Des avis à la soumission sont affichés dans le hall de l’APC de Tadmaït, attirant l’attention des soumissionnaires pour différents travaux d’aménagement. Le premier concerne l’aménagement et le revêtement de la piste reliant la route Ichakalène vers le cimetière du village, sur une distance de 345 ml. Un autre avis concerne la route Ichakalène vers Thala Ben Namane sur une longueur de 170 ml. Le troisième avis est relatif aux travaux d’aménagement de la voirie de la route menant de la cité Chouhada vers le village Akboul. La liste des pièces du dossier à fournir pour les soumissions sont indiqués sur les avis que les intéressés pourront consulter au niveau de l’APC. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 20 Septembre 2017 à 10 h. Un autre avis est destiné aux fellahs, émanant de la subdivision de l’agriculture, avertissant les agriculteurs de la présence de la mouche de l’olivier appelée « Bactrocera Oleae ». L’avis informe : « Un réseau de surveillance de la mouche de l’olive, mis en place par la station de SRPV de Draâ Ben Khedda, a révélé la présence d’insectes adultes avec un seuil de nuisibilité dépassé ». Cette mouche cause des ravages au sein des oliveraies qui sont progressivement décimées. Le document poursuit et invite les concernés à la prudence et à suivre les consignes du secteur : « Compte tenu de la réceptivité des olives aux piqûres de cet insecte, nous invitons les oléiculteurs à entamer, dès à présent, des traitements par bandes, en utilisant des insecticides appropriés mélangés à un attractif alimentaire appelé (hydrolysat de protéine) », conclut le document.

M. A. Tadjer