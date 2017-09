Des habitants réclament un arrêt de bus

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Les habitants de la cité Amar Akli et ceux de Les Toumi, à 8km à l’ouest du chef-lieu communal de Tizi-Ouzou, n’ont jamais cessé de réclamer un arrêt de bus dans leur localité. En effet, ces mêmes habitants endurent des difficultés quotidiennement concernant, notamment, les déplacements des adultes au travail et des enfants à l’école. Les bus ne s’arrêtent que rarement dans cette localité. Pour aller à Tizi-Ouzou, il faut attendre plus d’une demie heure au bord de la route, apprend-on des riverains. « L’absence d’un arrêt de bus dans notre localité constitue une grande difficulté pour nous car, on est obligé de faire le détour de Draâ-Ben-Khedda. De ce fait j’interpelle les services concernés à agir en urgence et d’installer un arrêt de bus dans notre région », dira une habitante de la région. Et d’ajouter : « Chaque matin que dieu fait, nous sommes exposés aux dangers des véhicule roulant à grande vitesse sur la RN12 ». Ce qui a accentué la misère des résidents de cette bourgade est l’impraticabilité de leur chemin menant vers la RN12, surtout depuis le début des travaux entrant dans le cadre de raccordement de la route nationale à l’autoroute est-ouest. À cet effet, ils lancent un appel aux pouvoirs publics pour qu’une solution soit trouvée à ce problème qui dure depuis bien longtemps. Dans l’espoir de trouver une issue à leur calvaire, ces mêmes habitants ont sollicité, à travers une correspondance, le wali de Tizi-Ouzou à intervenir auprès des services concernés pour mettre un terme à leur souffrance dans les meilleurs délais.

Rachid A.