Une piscine semi-olympique et une salle omnisports en projet

La commune d’Azazga, à 37 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, sera bientôt pourvue de trois infrastructures sportives : une piscine semi-olympique, une salle omnisports et une salle de conférence de mille places qui viendront compléter le pôle sportif en projet. Le financement est pris en charge par l’APC. Le maire de la municipalité, Mustapha Bouali, a confirmé la nouvelle : «Une fois construit, ce nouveau pôle, très attendu par la population, permettra l’épanouissement de la jeunesse locale et à tous les amoureux du sport de pratiquer leurs disciplines respectives». Il ajoutera : «Il y va de la santé de nos concitoyens, en plus du fait que ce projet aura un effet rassembleur et permettra à la commune de s’affirmer sur la scène sportive régionale et même nationale. C’est un projet dont bénéficieront toutes les générations à venir».

A. Iber