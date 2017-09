Début des travaux à Azib Chikh et Aït Maamar

Par DDK | Il ya 42 minutes | 77 lecture(s)

Dans le cadre du programme complémentaire accordé à la wilaya de Tizi-Ouzou, la commune d’Aïn Zaouïa connaît, ces jours-ci, le début des travaux de raccordement de plus de 70 foyers au réseau électrique. Ainsi, sur cinq sites retenus, après les différentes sorties effectuées sur le terrain par les services de la DME, de l'APC et la Sonelgaz, pour établir les plans de passage du réseau, seuls trois sont concernés par l'opération d'implantation des poteaux. C'est le cas des villages Ait Maamar et Azib Chikh où l'opération d'implantation des poteaux suit son cours à un rythme soutenu. Il est question, à la réception du projet, de mettre fin à l'anarchie régnante dans les zones non électrifiées. S'agissant d'habitations non concernées par les plans de viabilisation, car situées en dehors des assiettes où existent les différents réseaux, l'on observe depuis des années la prolifération des branchements anarchiques avec leurs lots de désagréments, notamment pour les ménages. Avec ce programme, qui tombe au bon moment surtout avec la prévision de mise en service du réseau gaz naturel, le défi de parachever le programme d'électrification rurale demeure d'actualité dans la commune d’Ain Zaouïa au vu de la demande non encore satisfaite. En ce sens, il faut savoir que le succès qu'a enregistré l'habitat rural, surtout à Boumahni, nécessite un effort supplémentaire pour viabiliser les nouvelles zones habitées. À signaler que dans le cadre du même programme, trois sites retenus et ayant bénéficié de financement, à savoir Mechmel, Ibrouham et Bouhamou, n'ont pas fait objet de la même attention, d'où l'incompréhension des citoyens qui continuent à réclamer le début des travaux.

Ramdane L.