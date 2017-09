Les lycéens en grève illimitée

Par DDK | Il ya 43 minutes | 98 lecture(s)

Les élèves du lycée frères Aït Batta de Timizart ont entamé, cette semaine, une grève générale et illimitée pour réclamer le transport scolaire.

En effet, face à l’incapacité de l’APC de leur assurer le ramassage scolaire faute de ressources financières, les lycéens et leurs parents se retrouvent dans une situation très difficile en raison des frais de transport très élevés, « j’ai deux enfants scolarisés au lycée. Chaque jour, je dois débourser 120 DA pour les frais de leur transport, alors qu’ils ont le droit au transport scolaire gratuit à l’instar des élèves des autres communes », dira un parent d’élèves. Les jeunes lycéens sont obligés de se lever très tôt le matin pour espérer trouver une place dans un fourgon qui les mènera à leur établissement. Le pire, est l’absence d’une ligne de transport desservant le lycée, ce qui constitue un supplice de plus pour les élèves puisqu’ils doivent faire escale à Souk El Had pour ensuite emprunter un autre fourgon vers Ahriq Ouattar où est situé le lycée. Les lycéens trouvent d’énormes difficultés à trouver un moyen de transport, notamment le matin et aux heures de pointe, « Les élèves arrivent souvent à leurs classes en retard en raison du manque de transport », informe un élève en terminal, qui ajoute que « la situation est d’autant plus inquiétante à l’approche de la saison hivernale, notamment pour les élèves qui habitent loin des arrêts de fourgons et des routes desservies par les transporteurs ».

Oulagha Ahmed