La poste d’Aït Abdelmoumène fermée depuis 5 ans !

Le bureau postal du douar Aït Abdelmoumène, relevant de la commune de Tizi N’Tléta, au sud de Tizi-Ouzou, demeure toujours fermé. Las de cette situation, les clients ne savent plus à quelle autorité s’adresser pour la réouverture de leur bureau postal fermé depuis de nombreuses années. «Algérie poste nous méprise. Notre bureau postal qui a été opérationnel même pendant la période coloniale a été fermé depuis le départ à la retraite du receveur», fulminera un client d’Algérie poste. Et d’ajouter : «Notre bureau a été délocalisé au chef-lieu communal distant de 7 kilomètres. Pour toute opération postale, les clients étaient obligés de faire le déplacement. Notre courrier est déposé au niveau des cafés maures du douar et nous parvient toujours en retard quand il n’est pas égaré. Un préposé au niveau de cette agence nous a orientés vers l’agence postale de Tizi-Ouzou, car son agence ne s’occupait plus du courrier de notre village. Nous appelons les responsables d’Algérie poste à trouver rapidement une solution à ce dysfonctionnement qui perdure depuis plus de cinq ans». Un autre client tempêtera : «Comment se fait-il qu’en période coloniale notre bureau fonctionnait le plus normalement du monde et constituait un lien avec l’extérieur, alors que plus de 60 ans après l’indépendance on ne trouve pas mieux que de le fermer, pire encore notre courrier n’est pas parvenu au village depuis plus d’un mois. Il faut vite remédier à cette fâcheuse situation». Comme lui, ils sont plusieurs à dénoncer le dysfonctionnement d’Algérie poste au niveau de douar Aït Abdelmoumène, fort de plus de 12 000 habitants.

