Pas encore d’électricité pour Bouilef

Les habitants de la localité de Bouilef, à 2 km au nord du chef-lieu communal de Tadmaït, ne sont toujours pas alimentés au réseau électrique et ce même si le projet a été achevé depuis plusieurs mois. Selon les locataires de cette bourgade renfermant une dizaine d’habitations, la mise en marche de ce projet tarde à voir le jour. «La société chargée de la réalisation du projet a achevé l’implantation des poteaux électriques, l’établissement des câbles ainsi que l’emplacement des compteurs depuis bien longtemps, mais la mise en service de ce projet est jeté aux calendes grecques », regrette Mohamed, l’un des habitant de la bourgade. Les riverains que nous avons rencontrés sur les lieux ont affiché leur désarroi, car les services concernés ont pris beaucoup de temps à mettre en marche ce réseau. «La vie quotidienne sans l’électricité est un véritable calvaire. J’ai enduré dans le noir des misères avec mes enfants pendant 30 ans. Nous avons sollicité maintes fois les services concernés et les maires qui se sont succédé à la tête de l’APC de Tadmaït, sans suite. De plus, pour arracher ce projet, on avait procédé à la fermeture du siège de l’APC à plusieurs reprises, mais malheureusement la situation reste inchangée pour nous. De ce fait, je lance un appel aux pouvoirs publics pour intervenir en vue de remédier à cette situation», dira un autre habitant de la localité.

Rachid A.