Les 100 locaux toujours inexploités

Réalisés dans le cadre du programme du président de la République, les 100 locaux professionnels de la commune de Boghni sont quasiment en état d'abandon. Attribués en grande partie à des jeunes bénéficiaires des dispositifs d'aide à la création de l'emploi, ces espaces commerciaux sont inoccupés. Parmi les contraintes qui ont découragé les attributaires pour lancer leurs activités, on évoque, de prime abord le lieu d'implantation des locaux. Il serait complètement inadéquat, car situé dans l'enceinte même du marché des fruits et légumes dont les allées sont très fréquentées au vu de l'intense activité des marchands. Cette proximité a été déplorée au moment du choix de terrain effectué par l'APC, du fait de l'insalubrité et de l'insécurité qui règnent dans les alentours de l'assiette choisie pour réaliser le projet au début de l'année 2006. Cette appréhension n'a pas tardé à se confirmer dès la remise des clés aux premiers postulants, organisée par l'APC en 2011. Depuis, même les mieux privilégiés, en obtenant des locaux au rez-de-chaussée, n'ont pas réussi à créer une activité. Au demeurant, les bâtiments abritant ces locaux inexploités offrent une image qui illustre le degré de l'échec du projet. Livrés aux aléas de la nature et aux diverses saletés créées par les marchands de fruits et légumes, leurs propriétaires ne daignent même pas aller les visiter. En ce sens, il faut savoir que les bénéficiaires sont des locataires tenus de verser à la commune un loyer moyennant 400 DA le mois. Le respect du contrat est une condition pour garder le bien acquis. Pour la commune de Boghni, on ne sait pas pour le moment s’il procède au recouvrement de ces sommes pouvant générer des recettes à la collectivité. À signaler enfin que les dernières instructions, et ce après le constat de l’échec dans l'occupation et l'entretien des locaux, ont donné plein pouvoir aux présidents des APC de les transformer en blocs administratifs pour abriter les services communaux et des associations.

Ramdane L.