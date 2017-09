L’école d’Aït Hichem de nouveau cambriolée !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Mus par le gain facile, les malfrats de tous bords ne se contentent plus de s’attaquer aux commerces et autres habitations. Même les établissements scolaires n’échappent pas, désormais, à leur triste dessein ! Ainsi, l’école d’Ait Hichem, située à un kilomètre du chef-lieu, vient, encore une fois, de faire l’objet d’un cambriolage. En se rendant à l’école, avant-hier, la directrice et les enseignants se sont aperçus de l’effraction commise durant la nuit. M. Medahi, le président de l’association des parents d’élèves, nous a joints pour nous exprimer sa colère face à cet acte répréhensible que rien ne peut justifier. Le personnel, tout comme les responsables dénoncent de tels actes portant atteinte à une institution sacrée où l’on éduque et on instruit les enfants. C’est le bureau de la directrice qui a été ciblé cette fois, nous dit notre interlocuteur qui nous apprend qu’entre autres objets de valeur ayant disparu, les cambrioleurs ont également dérobé un escabeau qui sert à de menus travaux au sein de l’école. La liste des objets volés n’est pas encore définitive. L’ordinateur se trouvant au bureau a été épargné vu que la directrice le prend chaque soir chez elle afin d’éviter qu’il ne soit volé. Alertés en même temps que les autorités, des éléments de la gendarmerie nationale se sont déplacés sur les lieux pour les besoins de l’enquête que les parents espèrent aboutira rapidement car l’école d’Ait Hichem a été cambriolée une dizaine de fois dont trois en deux ans, ces dernières années. On se souvient que, l’an dernier, des vicieux ont procédé au sabotage des serrures des classes et de la cantine, qu’il avait fallu d’ailleurs remplacer. Notre interlocuteur précise que si dans la journée l’école est surveillée par un agent, de nuit elle est livrée aux voyous qui peuvent y accéder sans crainte. L’affectation d’un agent supplémentaire, plusieurs fois réclamé, devrait résoudre le problème d’insécurité.

A.O.T.