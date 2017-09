Les élèves d’Ameddah sans restauration

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Si la quasi-totalité des écoles primaires de la commune disposent de cantines scolaires, ce n'est pas le cas de l'école Boussaid Amrou d'Ameddah.

En effet, cet établissement attend ce service depuis des années. Le comité de village n'a cessé de le réclamer. On croit savoir que le projet avait été déjà inscrit mais, jusqu'à ce jour, rien n'est lancé à ce niveau. «Nous avons convaincu les responsables de l'importance de cette cantine. Le projet a été retenu, mais à chaque fois, on entend un nouveau son de cloche. Le prétexte trouvé est qu'il y avait un pylône électrique qui gênait sur le site choisi. Nous ne comprenons rien à cette situation. Nous allons continuer à attendre le temps qu’il faut, sinon nous passerons à l'action», nous confie un membre du comité de village. Les petits enfants continuent à faire le trajet entre leur école et leur domicile pour prendre leur repas en hiver et en été. Par ailleurs, les parents d'élèves scolarisés au niveau du CEM Tiâchach continuent de réclamer, eux aussi, un réfectoire digne de ce nom. Après plusieurs actions, la direction de l'éducation a accepté d'ouvrir une salle pour servir de cantine. Depuis, près de cinq ans, rien n'a été fait pour y construire un réfectoire en bonne et due forme. L'actuelle cantine ouverte dans ce collège accueille pratiquement tous les élèves. L'administration de l'école recourt au double service. Cela pénalise un tant soit peu les collégiens parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour se reposer après le repas de midi. C'est dire qu'ils reprennent les cours de l'après-midi sitôt avoir quitté la cantine sans avoir le temps nécessaire pour la digestion, souligne un parent d'élève. Il est à noter que ce collège obtient de très bons résultats à l'examen du BEM. D'ailleurs, il se classe parmi les premiers collèges de la wilaya avec un taux de réussite dépassant les 90%.

Amar Ouramdane