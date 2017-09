Un circuit auto-école gênant

Par DDK | Il ya 26 minutes | 67 lecture(s)

Les parents d'élèves ainsi que les personnels du CEM Base 7 et de l'école primaire dite Indépendance 2, se plaignent du circuit réservé aux auto-écoles sis devant les portails de ces deux établissements. " Nos enfants sont en danger. N’y aurait-il pas d'autres endroits plus sécurisés et plus adéquats ? Pourquoi leur affecter un passage fréquenté par des collégiens et des enfants en bas âge ? " Se demande un parent qui attendait son fils à la sortie de l'école. Effectivement, ce lieu a même été décrié par le personnel enseignant du collège qui avait déjà observé un mouvement de grève pour plusieurs raisons dont le déplacement immédiat de ce circuit vers un autre endroit. " On nous a promis de trouver un lieu de remplacement. Cela fait maintenant plus de cinq ans et rien n'a été fait à ce jour", explique un enseignant dudit collège. Les responsables locaux avaient même évoqué le lancement d'un projet de centre d'examen et d'apprentissage de la conduite automobile dont le choix de terrain a été fait au niveau du lotissement Nord. " Il est vrai que ce projet existe. Mais, apparemment pour manque de financement, il serait gelé ou carrément annulé", confie une source proche de l'APC. Les moniteurs des auto-écoles de la ville ne sont guère satisfaits de cet endroit. " C'est un circuit qui n'est pas à sa place. Nos conditions de travail sont très difficiles. Il n'est ni sécurisé ni pourvu de commodités nécessaires pour un tel apprentissage ", fait remarquer l'un d'eux. Et de poursuivre: " nous faisons face à de nombreux problèmes à ce niveau. Nous espérons que les autorités nous écoutent en nous octroyant un autre lieu plus adéquat ". Par ailleurs, on a pu constater qu'aux alentours de ces deux établissements, l'environnement n'est pas sain quand on voit des délinquants venir y consommer de l'alcool. Il suffit de faire un tour de ce côté-là pour voir de visu ces milliers de canettes de bière jonchant les alentours.

Amar Ouramdane