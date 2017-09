La zone d'activité n’attire pas d’investisseurs

Par DDK | Il ya 27 minutes | 68 lecture(s)

Créée il y a plus d'une décennie, la zone d'activité de la commune de Boghni n'a pas connu un grand essor. Pourtant, les pouvoirs publics ont pris le soin de la viabiliser et de créer les conditions d'investissement. Cela est visible à travers les accès aménagés et même revêtus, l'acheminement des réseaux d'électricité et de gaz vers la zone. Même le terrain choisi est reparti en lots au bénéfice d'investisseurs locaux et est bien situé, propice pour bâtir ce qui était prévu. Il est situé à la sortie ouest de la ville de Boghni et à proximité de la RN30. Cette zone est l'une des rares à être bien structurée de la wilaya de Tizi-Ouzou, mais sans connaitre une vraie évolution au vu du nombre d'attributaires de lots qui ont failli à leur obligation, à savoir, respecter les cahiers des charges portant sur la création d'entreprises et des postes d'emploi . Au demeurant, mis à part un chef d'entreprise spécialisé dans la fabrication des matériaux de construction, qui a pu se frayer un chemin pour investir et en même temps recruter des dizaines d'ouvriers, la situation pour les autres n'est pas reluisante. L'on constate de loin deux hangars et deux autre bâtisses, mais sans présence d'activités. Au vu de cette situation semblable à d'autres dans la wilaya de Tizi-Ouzou, les différents intervenants dans la gestion du foncier industriel doivent faire un diagnostic de l'évolution de la zone d'activité. En attendant des jours meilleurs, le chômage des jeunes dans la commune de Boghni ne cesse d'augmenter. Les seuls secteurs pourvoyeurs d'emplois restent le bâtiment et le monde de l'entreprise tout corps confondus. On peut même évoquer la vocation commerciale de la commune constituant l'un des facteurs de développement, mais qui hélas n’est pas suffisant pour créer de la richesse dans une collectivité. À signaler enfin qu'au fil des années, après une période faste, les deux grandes unités de l'agroalimentaire du chef-lieu connaissent une baisse de production.

Ramdane L.