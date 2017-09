Journée de santé et don de sang

Par DDK | Il ya 27 minutes | 62 lecture(s)

Une journée de santé a été organisée, hier, au village Aït Bouhouni, dans la commune de Yakourène. La population de la région a ainsi bénéficié, gratuitement, de consultations dans plusieurs spécialités : diabétologie, ORL, soins dentaires, psychologie, orthophonie pour les enfants, gynécologie et dermatologie, assurée par des médecins spécialistes et généralistes. Les objectif assignés à cette opération, initiée par l’association des activités de jeunes «Bla Thilissa», en collaboration avec l’association algérienne du patrimoine, de l’environnement et du développement, sont «l’amélioration de la santé des habitants, rendre accessibles au plus démunis les consultations par des spécialistes, ainsi que la sensibilisation et la prévention contre certaines maladies», dira un élément du collectif organisateur. Pour la même occasion, une récolte de sang a été organisée, en collaboration avec les différents établissements de santé publique de la région.

H. K.