L’ouverture du nouveau lycée reportée

Le nouveau lycée de Frikat devait initialement ouvrir ses portes pour la rentrée 2016-2017, mais il n’en fut rien.

Une deuxième échéance fut ensuite fixée au début du deuxième trimestre de la même année, précisément au mois de janvier 2017, juste après les vacances d’hiver. Mais là encore, le délai ne fut pas respecté, malgré la visite d’inspection du wali, à la fin du mois de décembre 2016, qui donna des instructions aux responsables du projet de coordonner leurs efforts pour la livrer ce nouveau lycée au plus vite. Il faut souligner que toutes les entreprises en charge de la réalisation du projet ont en effet mené leurs tâches à terme, hormis la SDC qui devait réaliser l’alimentation en électricité et en gaz. Un parent d’élève, présent le jour de la visite du wali, confie : «Le jour même de la visite, nous avions compris que l’alimentation en électricité et gaz de notre nouveau lycée n’allait pas se faire dans les temps. Le responsable de la SDC, présent ce jour-là, avait été clair dans sa réponse au premier magistrat de la wilaya». Ainsi donc, 9 mois après cette visite d’inspection du wali de Tizi-Ouzou, accompagné du représentant de la direction de l’éducation, ce sixième établissement d’enseignement secondaire de la daïra de Draâ El-Mizan, implanté à Frikat n’est pas près d’accueillir ses pensionnaires. Ces derniers continueront donc à se déplacer jusqu’au chef-lieu de daïra, Draâ El-Mizan, en endurant le sempiternel problème du ramassage scolaire que l’APC devra prendre en charge pour un certain temps encore. Néanmoins, les responsables locaux de l’éducation sont satisfaits du déroulement de la rentrée de cette année. «Nous sommes habitués à ce genre de situations. Nous avons vécu le même retard avec le lycée «Omar Oudni» de Draâ El-Mizan, celui d’Aït Yahia Moussa ou récemment encore celui d’Aïn Zaouïa. Du coup, la préparation de la rentrée de cette année s’est effectuée le plus normalement du monde. Lors de la tenue de la commission d’admission des nouveaux élèves admis en première année secondaire, nous avons pris toutes les mesures nécessaires afin de préparer le transfert des anciens élèves des classes de deuxième et troisième année et ceux des classes littéraires et scientifiques. Ceux des sections spécialisées demeureront sur place et ne seront pas concernés par ce transfert», explique-t-on au niveau des lycées de la ville. Par ailleurs, les parents d’élèves quant à eux restent confiants quant à l’ouverture prochaine du nouvel établissement.

Essaid Mouas.