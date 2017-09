Sans eau depuis plus de 20 jours

Par DDK | Il ya 27 minutes | 73 lecture(s)

La commune de Souamaa sombre dans une crise de l’eau sans précédent. Les multiples cris de détresses des habitants de cette localité semblent tomber dans une oreille sourde. En effet, les riverains de cette localité située à 55 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou souffrent de cette crise récurrente. Cela fait plus de 20 jours que l’eau ne coule plus dans les robinets. Les habitants, pour combler ce manque terrible, se sont rabattus sur l’eau de la source. Ainsi, les comités de villages ont recouru à la rationalisation de la distribution pour pouvoir gérer la crise et permettre à tous les habitants de s’approvisionner. Le constat sur les lieux est alarmant. Les femmes sont contraintes de se réveiller dès l’aube, parfois à 5 heures du matin pour s’assurer une place confortable dans la foule qui se constitue chaque jour devant ces fontaines, laissant ainsi leur foyer et leurs enfants pendants des heures juste pour avoir son baril de 20 litres d’eau. Par ailleurs, il faudrait signaler que la souffrance des habitants de cette région lésée ne se limite pas à l’eau. La crise de lait est tout aussi d’actualité. L’approvisionnement en ce produit est souvent perturbé ce qui a induit cette pénurie sévère. Les commerçants sont approvisionnés à titre de deux fois par semaine. Seulement, ces derniers temps, le lait se fait de plus en plus rare à Souama. Il y a des commerçants qui se font approvisionner une fois par 10, voire 15 jours.

Kamela Haddoum.