Vol de bétail à Azrou N’Thour

Par DDK

Décidément, les agriculteurs auront toujours des soucis pour leurs produits ou leur cheptel.Si certains avaient, durant la période de récolte d’olives, vus leurs sacs d’olives disparaitre subitement, après plusieurs jours de labeur et durant la période hivernale; durant la période actuel c’est le cheptel qui fait les frais de gens mal intentionnés. En effet, onze bovins, dont neuf vaches et deux bœufs, ont été volés, ces derniers jours, dans les pâturages du lieu-dit Azrou N’Thour, situé à quelques encablures du col de Tirourda, dans la commune d’Iferhounène. Selon Mustapha, berger de son état : «Le vol a eu lieu tard dans la nuit de mardi à mercredi», Et, au berger d’ajouter : «Une plainte a été déposée le lendemain auprès de la brigade de la Gendarmerie nationale d’Iferhounène afin de diligenter une enquête pour retrouver les brigands». Par ailleurs, notifiera ce gardien de troupeaux, «le propriétaire de ces herbivores, moi-même et quelques amis avons engagé des recherches à travers les marchés à bestiaux et les abattoirs des régions de Tazmalt, Akbou, Bouira, Iferhounène, Ain El Hammam et Azazga, mais malheureusement nos efforts étaient vains, aucune trace de nos bêtes». En outre, le prix de ces ovins est estimé à «(…) 90 000 DA par tête pour les vaches et à 150 000 DA pour les bœufs», se plaint-il. Heureusement que le propriétaire des animaux «ne lui a rien réclamé jusqu’à présent», nous a-t-il déclaré. Pour les propriétaires ou les gardiens de troupeaux d’ovins et de bovins, la vigilance doit être de rigueur ces derniers temps.

M. A. B.