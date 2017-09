Le marché de fruits et légumes, un vrai dépotoir !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 46 lecture(s)

La dégradation de l’environnement, notamment de l’ancienne RN12 menant vers le marché de gros de fruits et légumes, offre une image hideuse et dégage des odeurs insupportables pour les riverains et les passants. À l’origine de cette situation lamentable, le manque de civisme de certains citoyens qui jettent leurs détritus ça et là sans aucun acquis de conscience, ainsi que l’indifférence des autorités locales quant à la prise en charge de la protection de l’environnement. «On souffre depuis des années de ce phénomène. Pour moi, la responsabilité incombe aux habitants qui ne choisissent pas les lieux où ils devraient jeter leurs déchets ménagers. Il y a aussi les autorités locales qui ne veillent pas à la protection de notre environnement», dira un habitant de la région. Jadis, ce lieu était un excellent endroit que fréquentaient les Tadmaïtis et un très bon parcours pour les sportifs de la localité, malheureusement, tout s’est transformé en décharge sauvage portant ainsi atteinte à l’environnement et au paysage naturel, de surcroît menace la santé des citoyens.

Rachid A.