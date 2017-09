Manque de places pédagogiques

Par DDK | Il ya 25 minutes | 53 lecture(s)

La rentrée de la formation professionnelle de la session de septembre de l’année 2017-2018 a été fixée par le ministère de tutelle au dimanche 24 septembre. Celle-ci sera caractérisée au CFPA de Bouzeguène par une importante surcharge des effectifs. Ce sont plus de 350 stagiaires qui rejoindront les bancs de ce centre : 140 nouveaux postes et 218 postes reconduits, dont 194 apprentis et 24 résidentiels. La capacité d'accueil de cet établissement est en effet estimée à seulement 250 places pédagogiques. «Ce problème revient chaque année. L’extension de l’établissement est devenue une nécessité», dira M. Hameg Salem, directeur de l’établissement. Les personnels du CFPA ne cachent pas leur désarroi : «Nous sommes condamnés à redoubler d’efforts afin d'arracher quatre salles vacantes au niveau de la daïra pour pouvoir prendre en charge tous les stagiaires. L'année dernière, nous avons même dû donner des cours les week-ends au niveau de l'APC de Bouzeguène et l'ancienne annexe d'Azazga, dans des conditions misérables», dira M. Raab Karim, adjoint technique et pédagogique chargé de l'apprentissage au niveau du CFPA Bouzeguène. «Cette année, le chef de daïra a demandé la récupération de ces salles et on ne sait plus quoi faire face à cette situation ?», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels a rappelé, dimanche dernier, que la priorité est donnée au mode apprentissage, soit 70% des inscrits. M. Raab dira, à ce sujet : «Il n’est pas possible de stopper nos apprentis au bon milieu de leur formation et faire rentrer des nouveaux stagiaires, car nous manquons justement de places pédagogiques». L’année dernière, pour ne pas fermer les portes devant les inscris, le CFPA avait ouvert quatre sections détachées au niveau des maisons de jeunes des quatre APC de Bouzeguène : Beni Zekki, Illoula-Oumalou, Bouzeguène et Idjeur. Dans cette dernière, c’est l’association Alma Igursafen qui a mis à disposition ses locaux. Pour la prochaine rentrée, une nouvelle spécialité a été ouverte aux inscriptions, il s’agit de celle d’opérateur en micro-informatique. Le CFPA a consacré une semaine à des caravanes d’informations et à des portes-ouvertes, au niveau du centre ainsi qu’au niveau de quatre APC de la localité. «Notre but est de sensibiliser les jeunes et leurs parents sur la nécessité de s’inscrire dans des établissements de formation par apprentissage, sans condition d’âge, afin d’assurer un avenir en cas d’échec scolaire», a fait savoir une conseillère à l’orientation au CFPA de Bouzeguène. Les jeunes hésitent en effet à se rapprocher des centres de formation, d’où l’idée notamment des caravanes. «Nous sommes allés vers eux dans le but de les sensibiliser, de les orienter et de les attirer, tout en insistant sur la réussite qui peut les attendre en se formant», a-t-elle expliqué.

Mahdjouba Aggab.