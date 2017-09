Cérémonie en l’honeur des sportifs

Par DDK | Il ya 45 minutes | 58 lecture(s)

L'aire de jeu du village d'Ath Sidi Maâmar a été trop exiguë pour recevoir vendredi dernier tous les villageois, grands et petits, venus assister au match-gala offert par les équipes de vétérans et cadets du village qui se sont affrontés en bonne ambiance. Ce sont au fait, les deux équipes qui ont remporté respectivement les deux coupes mises en jeu au tournoi de football organisé en août dernier par le village Melaïel. La fête était organisée pour honorer ses vaillants sportifs. En effet, le match a été, comme la logique le veut, remporté par les jeunes devant les vétérans qui ont présenté une belle partie. Cette cérémonie de remise de cadeaux et de médailles a été rehaussée par la présence du chef de la daïra, M. Abdelmadjid Tabet, du maire, M. Slimane Ouali et bien-sûr des sages du village dont certains sont des nonagénaires. «C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici dans notre village qui est aussi le vôtre afin d'honorer de votre présence cette cérémonie organisée à l'intention de nos sportifs qui sont revenus au village avec deux coupes d'un tournoi de football organisé ailleurs. Ces jeunes constituent l'avenir de ce pays», dira M. Belkacem Belabdi, président du comité de village. De son côté, le chef de la daïra louera cette initiative et saluera l'esprit sportif de ces jeunes et les efforts faits par les organisateurs du tournoi afin d'atteindre son objectif qui n'est autre que la fraternité entre les jeunes. «Nous avons consenti tant d'efforts pour aménager cette aire de jeu. Nous estimons qu'il reste encore des travaux à y engager. Une fiche technique sera établie incessamment par nos services dans les PCD à venir», promettra le maire. L'imam de la mosquée Frikat-centre, présent à cette cérémonie, n'omettra pas de saluer ces jeunes qu'il considère comme étant l'avenir, non seulement, de la région mais aussi du pays. «Nous sommes très contents de recevoir tant de monde à Ath Sidi Maâmar afin de célébrer cet événement qui coïncide avec le premier Moharem de l'année hégirienne. En tout cas, l'objectif visé par les organisateurs a été atteint. Il s’agit de l'interconnexion entre les jeunes de la commune. À ce titre, je félicite tous ceux qui ont participé au tournoi de Melaïel ainsi que, bien-sûr, ceux qui l'ont organisé. Encore bravo pour nos jeunes et nos vétérans d'avoir honoré Ath Sidi Maâmar», dira M. Arezki Ghezali, membre du comité de village et élu à l’APC. L'un des organisateurs du tournoi, en l’occurrence, Samir Azrarak ne trouvera pas les mots pour remercier les membres du comité du village. «Le tournoi que nous avions organisé presque avec rien a été une réussite sur tous les plans à savoir technique, sportif et relationnel. Vos jeunes peuvent en témoigner. Je félicite les deux équipes de votre village qui ont remportés les deux coupes. Tout est à leur honneur. Peut-être, l'année prochaine, ce tournoi sera organisé ici sur cette aire de jeu», déclarera-t-il devant l'assistance. Au terme de cette sympathique cérémonie, des cadeaux symboliques et des médailles ont été remis aux deux équipes, aux organisateurs, aux arbitres et un cadeau spécial au président du comité de village. Une collation a été offerte à tous dans une ambiance festive.

Amar Ouramdane