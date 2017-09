Des villageois interpellent le wali

Par DDK | Il ya 45 minutes | 62 lecture(s)

Pour protester contre ce qu’ils qualifient de «gaspillage flagrant de l’argent de l’État» dans le projet de revêtement du chemin communal reliant Attouche - Ain Larbaa vers la RN71, des villageois de la commune de Makouda ont procédé, récemment, à l’arrêt des travaux de l’entreprise réalisatrice dudit projet. Dans une déclaration signée par l’association du comité du village de Tigoulmimine, dont nous détenons une copie, des villageois de Sliha, Tazarout, Ain Larbaa et Tigoulmimine sollicitent l’intervention du wali de Tizi-Ouzou pour la prise en charge de leurs doléances. En effet, les protestataires justifient leur action par « la mauvaise qualité du travail déjà réalisé ». Pour étayer leurs propos, ils citent des constatations « la détérioration de la route au niveau de certains endroits où les travaux sont achevés depuis quelques jours, l’absence des normes de réalisation des projets de revêtement en BB (Béton Bitumineux) et l’absence de l’intervention des autorités locales (APC, Daïra, DTP) pour le control du travail en cours de réalisation et le respect des normes », lit-on dans le document de l’association du comité du village de Tigoulmimine. Les travaux de ce projet de revêtement pris en charge conjointement par la DTP et l’APC de Makouda, selon le PV de réunion du 13 avril 2014 cité par les rédacteurs de la déclaration, ont été confiés en totalité pour l’entreprise «Hadjou». Les protestataires regrettent également l’absence des représentants des autorités locales (APC et daïra), et interpellent le wali «de programmer une sortie sur le terrain pour constater le gaspillage et le manque de fiabilité de l’entreprise concernée», conclut la missive. Par ailleurs, les villageois menacent de radicaliser leur mouvement «si aucune mesure urgente et adéquate n’est proposée».

Farida Elharani