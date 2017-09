... Les jeunes s’y mettent à Ath Mendès…

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Depuis vendredi dernier, les jeunes d'Ath Mendès, l'une des localités des plus importantes de la commune, ont lancé une vaste opération de nettoyage. Ainsi, les volontaires ont commencé à débarrasser toutes les venelles du quartier dit La mairie de leurs saletés. Pour M. Abdelkader Hamzaoui, alias «M. Nicolas Hulot» de Boghni, membre actif du village et militant infatigable de la protection de l'environnement, l'initiative est louable à plus d'un titre. «Il faut encourager ces jeunes à continuer cette belle œuvre qu'ils viennent de commencer. C'est une opération qui prendra plusieurs jours. Ils se sont entendus à venir sur les lieux tous les après-midis en dehors des week-ends afin de nettoyer les rues et les places publiques», confiera-t-il. Au passage, pratiquement toutes les personnes, tous âges confondus, ont participé à cette action. «Nous mènerons cette tâche jusqu'à ce que tout soit éradiqué», assure-t-on. En outre, d'autres volontaires se sont attaqués aux immondices, aux canettes et autres sacs en plastique qui jonchent la route vers Tala Guilef, un magnifique site touristique. «Comme chaque année, nous menons ce genre d'opérations mais, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui se soucie de notre environnement. Nous appelons tous ceux qui viennent vers cette belle région à déposer leurs ordures dans les lieux indiqués», appellera de son côté un autre habitant de Mahvane. Pour M. Abdelakader Hamzaoui et ses acolytes, la protection de l'environnement et de la nature est l'affaire de tous et elle ne concerne pas seulement les habitants des villages sis sur l'itinéraire qui mène à Tala Guilef. Par ailleurs, lors des randonnées sur les chemins montagneux et escarpés vers Tamda Ouguelmine, un lac naturel situé à plus de 1700 mètres d'altitude dans le massif montagneux du Djurdjura, M. Abdelkader Hamzaoui et les autres randonneurs remplissent des dizaines de sacs poubelles sur leur passage. «Ils sont même arrivés à polluer ces endroits loin des voitures. C'est impossible », regrette-t-il.

Amar Ouramdane