… Et à Timizart aussi

Une opération de nettoyage et d’éradication de décharges anarchiques d’envergure a été menée, le week-end dernier, au niveau du monument de Chouhada de Timizart, sis à Aguenni Temliline. Des dizaines de bénévoles venus des quatre coins de la commune se sont mobilisés pour l’exécution de cette opération qui vise à redonner une belle allure à ce site hautement historique, confronté à de sérieux problèmes d’hygiène et d’insalubrité depuis quelques années. Tout ce petit monde, armé de gants, sacs et autres outils de nettoyage s'est donné rendez-vous pour la matinée de vendredi au niveau du cimetière des martyrs. Sur place, le temps d'une matinée, les bénévoles ont nettoyé le secteur et ont ramassé des tas de détritus, rendant à l’endroit son éclat. En une demi-journée, l’opération de volontariat a permis l’éradication des sites de décharges sauvages et l’évacuation de dizaines de sac d’ordures et de déchets constitués essentiellement de bouteilles et cannettes d’alcool, laissées par des individus peu scrupuleux qui transforment ce site, chaque nuit, en véritable taverne à ciel ouvert. «Il faut surtout que les gens comprennent que boire et jeter le contenant, ici, par terre est une grave atteinte à la mémoire de ses Hommes qui ont payé de leur sang pour que nous vivions, aujourd’hui, en liberté», déplora un jeune bénévole. La campagne de lutte contre les décharges sauvages et la préservation de l’environnement doit constituer l’une des priorités du plan d’action local impliquant les responsables locaux, associations et citoyens avec l’organisation d’opération de nettoyage et de propreté de façon à se débarrasser définitivement des amas d’ordures et déchets qui défigurent la commune.

Ahmed Oulagha