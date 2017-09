Nettoyage des plages de Tigzirt et d’Azeffoun...

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Une vaste opération de nettoyage est organisée par la direction de l’environnement en collaboration avec le Centre national du littoral (CNL), l’AND, le mouvement associatif et les services techniques des daïras et APC de Tigzirt et d’Azeffoun, a indiqué, hier, la directrice de l’environnement. Cette opération de trois jours, entamée avant-hier samedi, est organisée, selon Mme Djouhar Haddadou, à l’occasion de la clôture de la saison estivale 2017, prévue aujourd’hui, lundi 25 septembre, qui coïncide avec la Journée méditerranéenne de la côte. Une journée qui est célébrée depuis 2007, «suite à la convention de Barcelone», précise la même responsable. Le thème choisi pour cette année est «La protection et la valorisation du littoral et son développement durable». «Cette opération touchera les plages autorisées à la baignade des deux villes côtières de Tigzirt et d’Azeffoun, ainsi que la RN24», précise la même responsable. L’objectif de cette opération, selon toujours Mme Haddadou, «c’est la sensibilisation du grand public sur la protection et la préservation du littoral et de ses richesses». L’opération, pour rappel, a débuté, avant-hier samedi, au niveau de la plage du Caroubier dans la commune d’Azeffoun et La grande plage de Tigzirt, ainsi que la RN24. Les participants à ce volontariat ont eu droit à une visite guidée à l’ancien village d’Azeffoun. L’opération de nettoyage s’est poursuivie, hier, avec la participation de Blanche Algérie de l’APC de Tigzirt. Aujourd’hui lundi, l’opération de nettoyage se poursuivra en plus d’une visite guidée à la station d’épuration de Tigzirt. Les participants assisteront, par la suite, à une démonstration de la plongée sous-marine qui sera effectuée par les plongeurs de l’association Zira et ceux de la Protection civile.

Nadia Rahab