L’APE déplore la situation de l’établissement

L’association des parents d’élèves du CEM Mahiouz Ahcène d’Irdjen vient de tirer la sonnette d’alarme sur la situation «catastrophique» qui prévaut au sein dudit collège. Dans une déclaration rendue publique, samedi, dont nous détenons une copie, les rédacteurs dénoncent «l’état lamentable dans lequel patauge l’établissement». Les parents d’élèves soulèvent «plusieurs carences et obstacles auxquels butent leurs enfants, depuis des années, au sein de cet établissement». Ces insuffisances, selon les parents d’élèves, «sont à déplorer sur les plan infrastructurel beaucoup plus que sur le plan pédagogique», même si l’instabilité des directeurs à la tête de l’établissement au cours des dernières années est signalée dans leur déclaration. L’APE énumère plusieurs manques et défaillances : «Toute l’étanchéité est dans un piteux état. Ça dégouline de partout. L’éclairage est insuffisant, la clôture est inexistante. Le CEM n’est pas alimenté en gaz naturel. Les cuisines, le réfectoire et les sanitaires sont dans un état de délabrement avancé. L’unité de dépistage de la santé (UDS) destinée au suivi des élèves de la commune est en chantier depuis cinq ans», lit-on dans le document. Contacté, le vice-président de cette association affirme que «toutes ces doléances ont été transmises aux autorités concernées, à savoir l’APC d’Irdjen, la Direction de l’éducation et l’APW de Tizi-Ouzou, et qu’aucune suite n’a été donnée à nos écrits et déplacements, à ce jour». Enfin, les parents menacent «d’engager des actions de protestation, au cas où la situation restait en l’état», conclut la déclaration.

