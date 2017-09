La route nationale n°30 dans un piteux état

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

Sur plus de 3 km, le tronçon routier de la RN30 traversant le territoire de la commune de Boghni, plus communément appelé la route de Draâ El-Mizan, est dans un piteux état.

Très fréquentée, cette route truffée de virages et pas assez large pour faciliter la circulation, est incontournable pour rallier ou quitter la ville de Boghni. Son importance n'a, apparemment, pas attiré l'attention de la direction des Travaux publics et des élus locaux, d'autant plus que rien n'ait été fait pour rectifier les dégradations subi dans la chaussée. Cet état de fait ne peut être ignoré au vu de la détérioration de la voie carrossable avec son lot de nids de poule et des parties abîmées de la route sous l’effet des eaux pluviales. Les automobilistes, notamment les plus vigilants d'entre eux, sont contraints de slalomer pour éviter les obstacles. Il convient de rappeler aussi que la perspective d'élargir cette route est compromise, du fait de l'urbanisation anarchique constatée dans la zone qu'elle traverse. À cela s'ajoute une promotion immobilière s'étendant sur un virage rendant la visibilité très difficile. En dépit de tous ces éléments, qui ne plaident pas pour préserver cet axe emprunté par des centaines d’usagers, une opération de réhabilitation doit être envisagée en tenant compte de la dégradation de l'état des fossés bétonnés. Dans ce secteur situé à l'ouest de la périphérie du chef-lieu, connu par sa vocation agricole, la collecte d'ordures ménagères n'est pas assurée régulièrement. Un fait auquel on peut ajouter les saletés constatées le long des accotements.

Ramdane L.