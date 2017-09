Que se passe-t-il à l’agence d’Algérie télécom ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 193 lecture(s)

Alors que jusqu’à peu, les clients de l’agence d’Algérie télécom étaient très satisfaits de tous les services, il n’en demeure pas moins que ces derniers jours, un changement total a été observé. Ainsi, rencontré alors qu’il s’apprêtait à se rendre à l’intérieur de l’agence située à l’ancienne poste, ce client d’un certain âge qui paraissait très en colère, fulminera : «cela fait deux jours que je ne cesse d’appeler l’agence pour signaler le dérangement de ma ligne téléphonique, mais personne ne daigne prendre l’appareil pour me répondre, alors qu’auparavant, c’était une affaire de quelques secondes et une ou deux heures après, les techniciens chargés des réparations arrivaient chez moi et tout rentrait dans l’ordre sans avoir à me déplacer», précisant qu’il en était de même pour le numéro 100 qui ne répond plus. À l’intérieur de la salle d’attente, plusieurs clients sont là, tenant leurs tickets et attendant que leur numéro s’affiche sur le tableau lumineux. Alors que sur les quatre guichets, un seul est fonctionnel avec l’assistance d’un préposé à la caisse, tous les autres bureaux sont vides. Pour expliquer cette situation, plus qu’inhabituelle, on nous dira que presque la totalité du personnel avait pris son congé !

Essaid Mouas