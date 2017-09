La poste toujours pas réouverte

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Fermé et transféré provisoirement vers le siège communal, le bureau de poste de Timizart n’a toujours pas rouvert ses portes. Cette situation perdure depuis plus de neuf mois et les responsables d’Algérie Poste ne semblent guère pressés dans leurs démarches pour la réfection et la réhabilitation de la poste affectée par l’infiltration des eaux pluviales. Pour rappel, le P/APC M. Amar Tiouchichine a décidé, en début de l’année en cours, «de mettre à la disposition d’Algérie poste des bureaux au niveau du siège communal, suite à la décision de cette dernière d’entamer des travaux de réfection et de réhabilitation de la poste de Souk El Hed, après l’infiltration des eaux pluviales. Cette décision est prise pour ne pas pénaliser les usagers et permettre la continuité des services», lit-on dans le communiqué de l’APC. À cet effet, deux bureaux mobiles de l’APC, destinés au préalable au service biométrie, ont été cédés à titre provisoire aux employés de la poste afin d’assurer, un tant soit peu, la continuité des services. Mais ce qui n’était au début qu’une situation provisoire et temporaire est devenue avec le temps un calvaire quotidien qui dure tant pour les employés que les usagers, vu les conditions où on est contraint d’effectuer les différentes transactions postales. Ainsi, les deux bureaux mobiles sont installés à découvert, dans la cour de la mairie en proie à tous les aléas climatiques. «Pour effectuer un simple retrait, on est obligé d’attendre une heure voire plus, à l’extérieur, exposé au soleil brulant de l’été et au froid glacial de l’hiver», lance un retraité rencontré sur place. Les usagers endurent les pires désagréments pour le moindre service que ce soit un retrait, une demande d’avoir ou bien même payer une facture d’électricité ou de téléphone. «Au début, on nous a informé qu’il s’agissait d’une solution provisoire et que la situation ne durerait que le temps des réparations de la toiture de la poste, 9 mois sont, depuis, passés et les travaux de restauration n’ont même pas commencé», s’écrie un jeune de Timizart, et d’ajouter : «le comble est que depuis le transfert de la poste au siège communal, elle n’ouvre plus le samedi qui est pourtant une journée de travail pour les bureaux de poste. Le motif est pour le moins stupide, le portail de la mairie est fermé par les employés de l’APC !». Neuf mois après, rien ne semble être fait pour solutionner le problème. Les travaux de la réfection de l’étanchéité de la toiture ne sont pas encore lancés au niveau du bureau postal et la situation risque de durer encore plus longtemps que prévu. Les citoyens restent, comme à chaque fois, les premières victimes d’un tel laxisme.

Ahmed Oulagha