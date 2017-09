La fontaine Tala Ouffella réhabilitée

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

À Ath Sidi Maâmar, le comité de village veille sur tout ce qui concerne la vie quotidienne des habitants. En effet, nombreux sont les projets que les membres du comité, à leur tête le président Belkacem Belabdi, ont déjà été concrétisés. «En plus des opérations que nous accorde l'APC, nous réalisons de petits projets grâce à la contribution de tous les villageois. Par exemple, en ce qui concerne l'aire de jeu qui vient d'être réalisée dans notre village, elle a été l’œuvre de l'APC. N'oublions pas que le problème du terrain ne s'est posé parce que le site appartient à Thajmaât», explique le président du comité. De son côté, M. Arezki Ghezali, un membre du comité nous fera visiter la fontaine dite Tala Oufella. «Grâce à de bonnes volontés, nous avons réhabilité cette source. Tous les travaux ont été faits selon les normes antisismiques. C'est du béton armé. On n'a rien à craindre. Juste à côté, il y a une autre fontaine, ce sera notre futur projet», nous dira-t-il. Par ailleurs, il rappellera que le comité du village a réalisé un forage en amont du village. «Nous l'avions foré au moment où l'eau se faisait rare dans notre commune. C'était au milieu des années 2000. Maintenant, il est raccordé à la conduite principale. Quand, par exemple, il y a une panne quelque part, le vanneur lâche l'eau dans la conduite et les villageois ne seront pas pénalisés. Ici, dans notre village, nous avons une nappe phréatique très importante c'est pourquoi, d'ailleurs, vous voyez cette multitude de puits», ajoutera-t-il. En outre, grâce aux efforts du comité, de nombreux accès en béton y ont été réalisés. «Ce sont généralement des opérations concrétisées grâce aux dons et aux cotisations. Actuellement, il y a aussi cette piste agricole qui est en train d'être engravée dans le cadre des PCD», soulignera-t-il. En dernier lieu, il nous montrera les murs de soutènement faits afin de conforter le chemin reliant les deux rives d'Ath Sidi Maâmar. Il est à noter que la deuxième dalle de la mosquée du village a été confiée à un entrepreneur qui la lancera incessamment. Rappelons que dans ce village, chaque année, à l'occasion de la fête du Mawlid Ennaboui (naissance du Prophète Mohamed QQSL), le comité organise une waâda dans le mausolée du village. Amar Ouramdane